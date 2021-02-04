İlk müdahele kaptandan...

Cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Tuğbay, dün teknesinde küçük bir kaza atlattı. Deniz yolu ile Bebek limanına yanaşan Ahu Tuğbay, teknesinden inmek için ön tarafa doğru ilerlemek için hazırlık yapıyordu ancak Tuğbay talihsiz bir kaza geçirdi. Teknenin ön tarafında bulunan demirleri ıslak mendil ile tutunarak inmek isteyen Yağtu, teknenin iskeleye çarpması ile dengesini kaybederek yüz üstü beton zemine düştü. Bir anda ne olduğunu anlamayan Ahu Tuğbay, düştüğü yerde denize doğru oturarak burnundan gelen kanı durdurmaya çalıştı. Burnu kanayan Tuğbay'a ilk müdaheleyi teknenin kaptanı yaptı. Sosyetenin ünlü ismi, bir süre kanamanın durması için düştüğü yerden kalkmadı. Korktuğu her halinden belli olan Ahu Hanım, tekneye binerek hastanenin yolunu tuttu.

Onur AYDIN