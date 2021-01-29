'Gözlerim dolarak o günleri düşünüyorum'

“Stil ikonu” Yasemin Özilha, bir dergiye verdiği röportajta özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Herkes tarafından sosyal medyada merakla takip edilen Özilhan bugüne kadar röportajlarda sorulmayan sorulara yanıt verdi. Özilhan çocukluğu ile ilgili “Çok çok güzel bir çocukluk geçirdiğime inanıyorum. Her gün aklıma geliyor çocukluğum. Yani neler yaşadığım, ortam. Biz meyveleri ağaçtan toplayarak sebzeleri topraktan çıkararak tüm gün sokaklarda geçen bir çocukluğum oldu. İnsanların birbirini tanıdığı güvenli ve eğlenceli bir ortamda çok sayfiye bir yerde çocukluğum geçti Mürefte’de” dedi.

“Gözlerim dolarak düşünüyorum o günleri…”

Almanya doğumlu Özilhan 3 yaşında babasının işlerinden dolayı Türkiye’ye gelmiş ve 15-16 yaşına kadar izole bir ortamda büyümüş. “Çok güzel ve tanıdık insanlarla yetiştiğim için o yüzden gözlerim dolarak düşünüyorum o günleri…” diyerek çok şanslı bir çocukluk geçirdiğini anlattı. Çocuklarını da şehir hayatında büyüten Özilhan olabildiğince hayvanlarla ve topraklarla haşır neşir etmeye çalıştığını onları söyledi.