Yeni açılan NG Sapanca Enjoy Otel’de gerçekleştirilen törene, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral , Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Semal Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür,Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral ile aile üyeleri katıldı. Ayrıca, Nafi Güral’ın değerli ağabeyi Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral’ da törene katıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen NG Kütahya Seramik Yükselen Değerler Ödül Töreni’nde ciro sıralamasında ilk yirmiye giren iş ortakları ödüllendirildi. Üçüncülüğü Mersin Yücesoy Seramik, ikincilliği Kayseri Dekoyap Yapı kazandı. NG Kütahya Seramik Antalya iş ortağı Opal Yapı ise bir rekora imza atarak dokuzuncu kez üst üste Türkiye ciro birincilik ödülünün sahibi oldu.