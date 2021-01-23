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Sabancı'nın iş özlemi...

İşadamı İlhan Sabancı’nın eşi Pınar Sabancı iş yaşamındaki özlemini takipçileriyle paylaştı.

23 Ocak 2021 Cumartesi
Sabancı'nın iş özlemi...

Üniversite eğitimini ABD Boston'daki Babson College'da tamamlayarak psikoloji bölümünden mezun olan YASA Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, iş hayatı özlemini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Kendini geliştirmeye adayan Sabancı, geçen yıl hastanede çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. Özel bir fransız hastanesinde kısa süreli çalışan Pınar Hanım paylaşımına "Geçen sene bugün Lape'de ilk günümmüş.. Ne heyecanlıydım" notunuyla duygularını ifade etti.

Pınar Sabancı Instagram ilhansabancı psikoloji

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