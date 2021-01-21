Boyner, son yolculuğuna uğurlandı...

Boyner Grubu’nun kurucusu Osman Boyner’in (95) eşi Ayten Boyner 88 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süre önce koronavirüs tedavisi gören Ayten Boyner, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Aynı zamanda Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in da annesi olan Ayten Boyner, koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilmişti. Zorlu bir hastalığı atlatıp evine dönen Ayten Boyner, taburcu olduktan kısa süre sonra evinde beyin kanaması geçirdi. Ayten Boyner’in cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Hakan YAĞCI