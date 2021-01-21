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Boyner, son yolculuğuna uğurlandı...

Koronavirüs tedavisi sonrası geçirdiği beyin kanaması sonucu 88 yaşında hayata gözlerini yuman Ayten Boyner, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

21 Ocak 2021 Perşembe
Boyner, son yolculuğuna uğurlandı...

Boyner Grubu’nun kurucusu Osman Boyner’in (95) eşi Ayten Boyner 88 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süre önce koronavirüs tedavisi gören Ayten Boyner, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Aynı zamanda Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in da annesi olan Ayten Boyner, koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilmişti. Zorlu bir hastalığı atlatıp evine dönen Ayten Boyner, taburcu olduktan kısa süre sonra evinde beyin kanaması geçirdi. Ayten Boyner’in cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Hakan YAĞCI

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