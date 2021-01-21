M. Koç mezarı başında anıldı...

Geçirdiği kalp krizi sonucu 5 yıl önce hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Mustafa Koç, ölümünün 5'inci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenleri ve Koç Holding Topluluğu çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törenle anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Mustafa Koç'un kabri başında saat 11.00'de başlayan törene annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Koç ve halası Semahat Arsel katıldı. Törende Ali Koç'un çocuklarının yaptırdığı özel taş Merhum Mustafa Koç'un mezarına koyuldu.
Ferit TUĞLUK