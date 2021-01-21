Boyner Ailesi'nin acı günü!

Boyner Grubu’nun kurucusu Osman Boyner’in eşi Ayten Boyner 88 yaşında yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in de annesi olan Ayten Boyner, bir süre önce koronavirüs tedavisi gördüğü ancak hastalığı atlattıktan sonra geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti öğrenildi. Evinde fenalaşan ve Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Ayten Boyner, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi. Ayten Boyner, kılınacak cenaze namazı sonrası bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.