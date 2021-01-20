Rotahane 'Beyoğlu' turunda...

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında, Türkiye’nin tarihi önemi yüksek şehirlerinden İstanbul şehrine özel bir seyahat düzenlendi. Türkiye'nin tarihsel zenginlikleriyle ve mimari özellikleriyle önem taşıyan Beyoğlu, Rotahane tarafından gerçekleştirilen 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesine ev sahipliği yaptı. Beyoğlu'nun önemli noktalarından Galata Kulesi, Çiçek Pasajı, St. Antuan Katolik Kilisesi, Galata Mevlevihanesi gibi tarihi ve kültürel güzellikleri Hamdi Alkan ve Bilge Kuru eşliğinde ziyaret edildi.