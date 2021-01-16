Akın koronavirüs aşısı oldu!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, koronavirüs salgınından korunmak için dün aşı yaptırdı. Aşı sotularına ınstagram hesabından yaptığı açıklamayla cevap veren Akın "Bende aşı oldum. Hayırlısı bakalım... Bazı sorulara toptan cevap... Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ Şehir Hastahaneleri nedeni ile sağlık personeliyiz.Bodrum'da yerleşik olduğumuzdan ve burada hastanemiz olmadığından dolayı en yakın hastaneyeyönlendirildik. Çok kurumsal bir şekilde kısa sürede aşıyı yapan personellere teşekkür eder herkese sağlıklı ve hiç covidsiz yıllar dilerim" dedi.