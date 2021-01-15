Avukat kızıyla gurur duyuyor!

Seba İnşaat’ın ortaklarından Nedim Keçeli ile evliliğini 2003 yılında noktalayan, ve bu evlilikten Melisa adında bir kızı olan Suzan Şen, kızının mezuniyetini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Hukuk Fakültesinden başarı ile mezun olan Keçeli annesi Suzan Şen'e duygu dolu anlar yaşattı. Şen, Instagram’dan paylaştığı kızının mezuniyet fotoğrafının altına 'Prensesim Melisam doğduğun günden bu güne kadar her zaman başarılarınla gurur duydum. İyikim, avukatlık hayatında sana başarı, mutluluk, bol bereket getirsin. Seni çok seviyorum kızım' notunu yazdı.

Onur AYDIN