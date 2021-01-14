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Yoleri 'ÇEV Sanat' için iş başında...

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, yoğun iş temposuna yeniden başlayarak ofisteki gününü paylaştı.

14 Ocak 2021 Perşembe
Yoleri 'ÇEV Sanat' için iş başında...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, yoğun iş temposuna yeniden başlayarak ofisteki gününü takipçileriyle paylaştı. Türkiye'deki üstün yetenekli genç müzisyenleri destekleyen Çağdaş Eğitim Vakfı yararına çalışan Yoleri, kültür ve sanat alanında ülkemizi yurt dışında temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olarak onların birer dünyada yıldızı olabilmeleri yolunda gerekli imkanları sağlıyor. Ofiste geçirdiği bir günü paylaşan Berrin Yoleri'nin paylaşımına ise çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

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