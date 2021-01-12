Güncel

Şen'e özel doğum günü paylaşımı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslışah Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar yakın dostları Begüm Şen'in doğum gününü kutladı.

12 Ocak 2021 Salı
Şen'e özel doğum günü paylaşımı!

Ssoyetenin tanınmış ailelerinden Alkoçlar aile dostları Begüm Şen'in doğum gününü unutmadı. Los Angeles'ta yaşayan Şen'in yanında olamayan Gülşah ve kızı Aslışah Alkoçlaryaptıkları doğum günü paylaşımlarıyla Begüm Şen'i duygulandırdılar. Ronit Hakko'nunda yer aldığı fotoğraflarını paylaşan genç güzel Aslışah Alkoçlar paylaşımına "İyiki doğdun annem'in biricik tek kardeşi. Seni çok seviyoruz, sen bizim barbıemizsin en değerlimiz, en sevdiğimizsin. İyiki doğmuşsun iyiki annemin kardeşi olmuşsun bizimde teyzemiz, sırdaşımız olmuşsun" notunu düştü. Gülşah Alkoçlar ise yakın arkadaşıyla çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak özel günü kutladı.

Gülşah Alkoçlar Begüm Şen Aslışah Alkoçlar doğumgünü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı'dan annesine 'Sultan' benzetmesi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Demet Sabancı Çetindoğan annesi Özcan Sabancı'yı, Türkan Şoray'a benzettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla açıkladı.
Güncel Covıd-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı!

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ilaç sektöründe olan Abdi İbrahim'in, COVID-19 aşılarını en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren üretim izin belgesini aldığını duyurdu.

Güncel Şen'e özel doğum günü paylaşımı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslışah Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar yakın dostları Begüm Şen'in doğum gününü kutladı.
Güncel Ersoy'un tasarım çalışması...

Pervin Ersoy sanatçı Pınar Kalem ile Projehane çatısı altında etkinlik gerçekleştirdi.

Güncel Eğlenceli kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Evelize Kosif eşi Hakan Kosif'in doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Magazin Hattı İhtiyaç sahiplerine destek olacak!

Sinem Nefesoğlu yapacağı televizyon programıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.
Güncel Bodrum ilaç gibi geldi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, koronavirüse yakalandı. Bodrum'daki yazlık evinde 15 gün süreyle kendini izole eden Koç, sağlığına kavuştu
Güncel Koçibey'in safari turu...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Seben Koçibey safari turunu takipçileriyle paylaştı.
Güncel Sürpriz doğum günü kutlaması...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci arkadaşı Aslı Ekşioğlu'nun doğum gününü kutladı.
Tatil Avusturya'ya detoksa gitti...

Cemiyet hayatının sevilen ismi Melissa von Faber Castell ve eşi Kont Charles von Faber-Castell, koronavirüs salgınına karşı bağışıklıklarını güçlendirmek ve karantina süresince aldıkları fazla kilolarından kurtulmak için Avusturya’nın ünlü sağlık kliniği Vivamayr'a gitti
Güncel Sporla motive oluyor...

Neslihan Sabancı, koronavirüs günlerini özel hocası eşliğinde spor yaparak geçiriyor

Haftanın Şıkları Blue jean ve beyaz gömlek...

Yasemin Özilhan