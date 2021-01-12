Şen'e özel doğum günü paylaşımı!

Ssoyetenin tanınmış ailelerinden Alkoçlar aile dostları Begüm Şen'in doğum gününü unutmadı. Los Angeles'ta yaşayan Şen'in yanında olamayan Gülşah ve kızı Aslışah Alkoçlaryaptıkları doğum günü paylaşımlarıyla Begüm Şen'i duygulandırdılar. Ronit Hakko'nunda yer aldığı fotoğraflarını paylaşan genç güzel Aslışah Alkoçlar paylaşımına "İyiki doğdun annem'in biricik tek kardeşi. Seni çok seviyoruz, sen bizim barbıemizsin en değerlimiz, en sevdiğimizsin. İyiki doğmuşsun iyiki annemin kardeşi olmuşsun bizimde teyzemiz, sırdaşımız olmuşsun" notunu düştü. Gülşah Alkoçlar ise yakın arkadaşıyla çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak özel günü kutladı.