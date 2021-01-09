Sporla motive oluyor...

Sağlıklı yaşamaya özen gösteren Neslihan Sabancı, bugünlerde kendini spora adadı. Özel hocası eşliğinde spor yaparak güne başlayan Sabancı, fotoğraflarını paylaşarak altına şu notu düştü: ''Bugün 2021 yılının ilk sporuna sevgili hocam Selin Sargut sporumuza başladık. Ne kadar moraller bozuk olsa da enerjimizi düşürmeyelim. Ben mümkün olduğu kadar gayret ediyorum, en başta insanın kendine motivasyonu çok önemli, çok sıkıntılı bir süreç, bende kendimi kötü hissettiğim günler oluyor, inşallah bu günlerde geçiçek diye düşünelim. Haftanın 5 günü spor hafta sonları da aşklarımla (torunlar) bana çok iyi geliyor, onlar benim hayat enerjim tabii ki bu ara dostlarımı arkadaşlarımı çok özlüyorum. İçimizde renk yoksa, dışarda gökkuşağı aramıyalım. Hayata nasıl baktığımız tamamen hayatımızı yönetiyor. İşte hayatın şifresi burada.''