Sabancı'dan örnek davranış...

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlayan SosyalBen Vakfı'yla bir arada çalışan Hakan Sabancı, vakıf yararı için tasarladığı sweatshirtleri tanıttı. Sosyal medya hesabından tasarımlarına kendisi modellik yaparak tanıtan Sabancı fotoğrafına "Hayal Gücüne Güven hoodielerinden alırsanız geliri sadece köy okullarında taşımalı eğitimde öğrenim gören çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve yönlendirmelerine gidecektir" notunu düştü. Hakan Sabancı'nın örnek davranışı ise takipçileri tarafından takdir edildi.