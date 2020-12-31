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Mermerci'den sokak hayvanlarına destek!

Sosyetenin tanınmış simalarından Derin Mermerci sokak hayvanları için yardımda bulundu.

31 Aralık 2020 Perşembe
Mermerci'den sokak hayvanlarına destek!

Bir hayvansever olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkan Derin Mermerci yaptığı yardımla herkese örnek oldu. Ayvacık ve Lapseki'deki hayvanlar için kulübe yaptıran Derin Hanım kulubeleri takipçileriyle paylaştı. Kızları Mila ve Lal adına yaptırdığı köpek kulubelerini gösteren Mermerci "Ayvacık ve Lapseki Barınakları için yaptırdığım kulübeler bitmiş, şimdi yerleştirilecekler... Yeni yılda hepsinin başını koyacak çatıları oldu... Mila ve Lal bu kulübeler sizin adınıza aşklarım" notunu düşürek paylaştı.

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