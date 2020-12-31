Uludağ'da sakin yılbaşı...

Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'yede alınan önlemler 2021'e sayılı günler kala Uludağ'da devam ediyor. Yasaklar ve karın yağmaması nedeniyle kış turizmi yapan Uludağ'ın ünlü otel, restorant ve eğlence mekanları boşaldı. Yeni yılı genellikle Uludağ'da karşılayan, acil durumlar dışında sokağa çıkmayan ve kalabalık ortamlardan uzak durarak tedbirli davranan cemiyet hayatının ünlü isimleri, yeni kısıtlamalar sonucunda yılbaşını evde geçirme kararı aldı. Uludağ'da sadece birkaç otelin açık olduğunu söyleyen otel sahipleri turist sayısınında oldukça az olduğunu belirttiler.

Onur AYDIN