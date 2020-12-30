Yeni yıl, yeni dilekler...

Pınar Eczacıbaşı, Hacı Sabancı, Hediye Güral Gür, Cem-Hülya Kalyoncu ve Elif Boyner gibi ünlü isimler yılbaşı dileklerini Ht Kulüp'te paylaştı. Yeni yıldan sağlık ve huzur bekleyen herkese iyi dileklerini gönderen birçok ünlü isim mutluluklarını ve dileklerini mesajlarıyla dile getirdi.

Hacı Sabancı: 2020 bütün hayatımızı değiştirdi. En yakınlarımızın sağlığı için endişe ettik. 2021 aşıların bulunup dağıtılmasıyla daha iyi bir yıl olacak. Herkese yeni yılda sağlık temenni ediyorum ve mutluluk ve huzur diliyorum.

Pınar Eczacıbaşı: 2021’e girmek üzere olduğumuz şu günlerde hepimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl dilemek istiyorum. Çok zorlu bir seneden geçtik ve çok zorlu değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Bu süreçte manevi tarafımızı beslememiz gerektiğini ve doğaya saygı duymamız gerektiğini anladık. Bence bu değişim 2021’de bize pozitif olarak yansıyacaktır.

Elif Boyner: Beklenmedik bir yıl oldu. 2021 2020'nin acısını çıkardığımız, sağlık dolu, huzur dolu ve yenilik dolu bir sene olsun.

Hediye Güral Gür: 2020 aslında tüm dünya için her anlamda çok zor bir yıl oldu. Depremler oldu, hastalıklar oldu ve ekonomik krizler yaşandı. Bu anlamda keşke yaşanmasaydı dediğimiz bir yıl oldu. Her seneye sağlık, mutluluk, bereket getirsin diyerek giriyoruz. Bu senede en büyük dileğim bu olacak.

Cem Kalyoncu: Ben 2021’den çok daha umutluyum. Bahar aylarında tekrar sosyalleşmeye başlarız diye düşünüyorum. 2021’de yüzlerdeki gülücükleri tekrar görmek istiyoruz. Sağlıklı, huzurlu, bol paralı bir yıl olsun.

Hülya Kalyoncu: 2020 hiçbirimiz için kolay bir yıl değildi. Birkaç yüzyılda bir yaşacağımız şeyler yaşadık. Bizde koronavirüse yakalandık çok ağır geçirmemize rağmen zor bir süreç geçirdik. Bu süreçte akademik çalışmalarıma ağırlık verdim. 2021’den beklentilerimiz diğer yıllardan daha fazla oldu. Hayattan isteklerimiz ve beklentilerimiz hep aynı aslında. Biraz özgürlük istiyorum ve sevdiklerimize sarılabilelim istiyorum. Ülkemizin refah seviyesinin arttığı, herkesin huzurlu, mutlu olduğu, hak, hukuk ve adaletin yerinde olduğu ve hiçbir sorunumuzun olmayacağı bir yıl olsun.