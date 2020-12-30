Güncel

Yeni yıl, yeni dilekler...

2021'e girmemize sayılı günler kala iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yeni yıl dileklerini HT Kulüp'le paylaştı.

30 Aralık 2020 Çarşamba
Yeni yıl, yeni dilekler...

Pınar Eczacıbaşı, Hacı Sabancı, Hediye Güral Gür, Cem-Hülya Kalyoncu ve Elif Boyner gibi ünlü isimler yılbaşı dileklerini Ht Kulüp'te paylaştı. Yeni yıldan sağlık ve huzur bekleyen herkese iyi dileklerini gönderen birçok ünlü isim mutluluklarını ve dileklerini mesajlarıyla dile getirdi.

Hacı Sabancı: 2020 bütün hayatımızı değiştirdi. En yakınlarımızın sağlığı için endişe ettik. 2021 aşıların bulunup dağıtılmasıyla daha iyi bir yıl olacak. Herkese yeni yılda sağlık temenni ediyorum ve mutluluk ve huzur diliyorum.

Pınar Eczacıbaşı: 2021’e girmek üzere olduğumuz şu günlerde hepimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl dilemek istiyorum. Çok zorlu bir seneden geçtik ve çok zorlu değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Bu süreçte manevi tarafımızı beslememiz gerektiğini ve doğaya saygı duymamız gerektiğini anladık. Bence bu değişim 2021’de bize pozitif olarak yansıyacaktır.

Elif Boyner: Beklenmedik bir yıl oldu. 2021 2020'nin acısını çıkardığımız, sağlık dolu, huzur dolu ve yenilik dolu bir sene olsun.

Hediye Güral Gür: 2020 aslında tüm dünya için her anlamda çok zor bir yıl oldu. Depremler oldu, hastalıklar oldu ve ekonomik krizler yaşandı. Bu anlamda keşke yaşanmasaydı dediğimiz bir yıl oldu. Her seneye sağlık, mutluluk, bereket getirsin diyerek giriyoruz. Bu senede en büyük dileğim bu olacak.

Cem Kalyoncu: Ben 2021’den çok daha umutluyum. Bahar aylarında tekrar sosyalleşmeye başlarız diye düşünüyorum. 2021’de yüzlerdeki gülücükleri tekrar görmek istiyoruz. Sağlıklı, huzurlu, bol paralı bir yıl olsun.

Hülya Kalyoncu: 2020 hiçbirimiz için kolay bir yıl değildi. Birkaç yüzyılda bir yaşacağımız şeyler yaşadık. Bizde koronavirüse yakalandık çok ağır geçirmemize rağmen zor bir süreç geçirdik. Bu süreçte akademik çalışmalarıma ağırlık verdim. 2021’den beklentilerimiz diğer yıllardan daha fazla oldu. Hayattan isteklerimiz ve beklentilerimiz hep aynı aslında. Biraz özgürlük istiyorum ve sevdiklerimize sarılabilelim istiyorum. Ülkemizin refah seviyesinin arttığı, herkesin huzurlu, mutlu olduğu, hak, hukuk ve adaletin yerinde olduğu ve hiçbir sorunumuzun olmayacağı bir yıl olsun.


Hacı sabancı Pınar Eczacıbaşı Elif Boyner Hediye Güral Gür Cem Kalyoncu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Şenler'in yılbaşı yemeği!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Metin Şen ile eşi Aslı Şen, Suzan Şen ve Nail Yiğittaş ile yeni yılı yemek yiyerek kutladılar.
Güncel 2020'de aramızdan ayrılanlar

2020 yılında aramızdan ayrılan Süleyman Toplusoy, Suna Kıraç, Nermin Çarmıklı, Güler Yiğit, Jak Kamhi ve Mesut Yılmaz tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Moda Moda tutkunu...

Cemiyet hayatının modasever isimlerinden Pırıl Çetindoğan'ın ilham olan stilini inceledik.
Güncel 2021'e mesaj...

Sosyetenin ünlü simaları 2021 dileklerini HT Kulüp'le paylaştılar.
Güncel Yeni yıl, yeni dilekler...

2021'e girmemize sayılı günler kala iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yeni yıl dileklerini HT Kulüp'le paylaştı.
Haftanın Şıkları Maskülen şıklık

Edvina Sponza
Jet Set Ünlü modacı hayatını kaybetti

Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin, 98 yaşında vefat etti.
Davetler Ankara'da görkemli açılış

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, restorasyonu tamamlandıktan sonra Mehmet Nuri Ersoy ve Pervin Ersoy'un katılımıyla tekrar açıldı.
Caddeler Tezman'ın alışveriş turu...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sanem Tezman İstanbul'un elit semti Bebek'te alışveriş yaparken görüntülendi.
Güncel 2020'nin görkemli davetleri

2020 yılı iş ve cemiyet hayatınında katıldığı dijital organizasyon ve davetlere ev sahipliği yaptı.
Güncel 2020'de anne olan isimler...

Karantina sürecinde Bebek haberi alan cemiyet hayatının ünlü isimleri anne ve baba olmanın sevincini yaşadılar.
Güncel Mert Adrian'a destek yayını!

Selin Denizli Burnaz, ınstagram üzerinden canlı yayın yaparak 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian için bağış topladı.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Gizlilik Politikası’nı’ inceleyebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ