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2020'nin görkemli davetleri

2020 yılı iş ve cemiyet hayatınında katıldığı dijital organizasyon ve davetlere ev sahipliği yaptı.

29 Aralık 2020 Salı
2020'nin görkemli davetleri

2020 yılı sonuna geldiğimiz şu günlerde yapılan davet ve organizasyonlara göz gezdirdik. Tüm dünyadaki sağlık sorunları nedeniyle yapılamayan birçok etkinlik dijital ortamda gerçekleştirildi. Bazı görkemli davetler ise Türkiye'nin gözde mekanlarında alınan önlemlerle ve az sayıda kişilerle düzenlendi. İş ve cemiyet hayatının katıldığı, Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine verilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, ÇEV Sanat daveti, Vehbi Koç Ödül Töreni ve TEMA gönüllülerinin bir araya geldiği görkemli davetlerin gerçekleştiği organizasyonlara Bülent-Oya Eczacıbaşı, Güler Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan, Ömer Koç gibi birçok ünlü isim katıldı.

Bülent-Oya Eczacıbaşı güler sabancı Demet Sabancı Çetindoğan Ömer Koç davetler

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