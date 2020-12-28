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Mert Adrian'a destek yayını!

Selin Denizli Burnaz, ınstagram üzerinden canlı yayın yaparak 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian için bağış topladı.

28 Aralık 2020 Pazartesi
Mert Adrian'a destek yayını!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri SMA hastası bebeklerin tedavileri için gerekli paraları toplamak için harekete geçti. Instagram’dan peş peşe canlı yayın yapan ünlü isimler, hayranlarından ve yayına katılan sanat camiasının sevilen isimlerinden bağış topluyor. Dün gece kendi sosyal medya hesabından yayın yapan teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli Burnaz'da SMA hastası Adrian bebek için destek topladı. Burnaz'ın canlı yayınına konuk olan Cem Yılmaz ise 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian’ın tedavisi için 100 bin TL bağış yaptı. Sosyetenin tanınmış isimleride önceki akşam da yine SMA hastası Mert Adrian için canlı yayın katılmış Buse Terim ve Pınar Sabancı bir gecede 1 milyon TL toplamıştı.

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