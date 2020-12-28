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2020'de boşanan çiftler

2020'de iş ve cemiyet hayatından tanıdığımız ünlü çiftler ayrılma kararı aldı.

28 Aralık 2020 Pazartesi
2020'de boşanan çiftler

Geride bıraktığımız 2020 yılında cemiyet hayatının bazı ünlü isimleri mutlu haberler alırken kimi zamanda kötü haberlerle sarsıldılar. Sosyetenin tanınmış çiftlerinden Etel-Rober Baler boşanma kararlarıyla sevenlerini üzen isimler arasında yer aldılar. Hande Demir ise 2006 ve 2011'de iki kez nikah masasına oturduğu ünlü iş insanı Erdinç Acar ile 10 Temmuz'da evliliklerini karşılıklı sonlandırdılar. Bir diğer boşanma kararı ise Ebru Akel ve Özer Sancak ikilisinden geldi. 2012 yılında evlenen çiftin evliliklerinde kara bulutlar dolaştı. Sancak ve Akel sessiz sedasız boşanarak evliliklerini noktaladılar.Genç iş insanı Kerem Dürüst ile Bahar Mursaloğlu ise 2020'de boşanan çifler arasına katıldılar.

Etel-Rober Baler Hande Demir erdinç acar ebru akel özer sancak

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