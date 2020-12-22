Yönetmen Kamhi'den uluslararası başarı...

Kamhi “Tutsak” klibiyle Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali 2020’de prodüksiyon tasarımcısı olarak En İyi Görsel Efekt ve Tasarım ödülünü kazanırken; “Senden Korktum Ben” klibi de Blow-Up Film Festivali’nde En İyi Müzik Videosu kategorisinde ikinci seçildi. Lara Kamhi’nin, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali 2020 ve Chicago’da düzenlenen Blow-Up Film Festivali’nde farklı kategorilerde adaylığı bulunan “Tutsak” ve “Senden Korktum Ben” klipleri, iki festivalden iki ayrı ödül kazandı. Bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleşen Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali 2020’de Lara Kamhi, Selin Baycan’ın çıkış parçası “Tutsak” için çektiği kliple En İyi Görsel Efekt ve Tasarım kategorisinde prodüksiyon tasarımcısı olarak ödüle layık görüldü. Blow-Up Film Festivali’nde ise sanatçının, Tuğçe Şenoğul’un “Senden Korktum Ben” adlı şarkısı için çektiği klip En İyi Müzik Videosu kategorisinde ikincilik aldı.