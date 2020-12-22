Benardete'den dekorasyon önerileri...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Rezzan Benerdete'nin mpbilya markası dekorasyon önerileri vereceği yeni servisini tanıttı. Markanın kurucuları İç mimar Tayfun Mumcu ve Mekan Tasarımcısı Rezzan Benardete’nin kurduğu uzman ekip, satın alınan mobilyaların mekanda nasıl daha şık ve efektif kullanılabileceğine dair öneriler geliştiriyor. Mobilyanın yerleştirileceği mekanda tamamlayıcı öğelerin neler olabileceği, ya da alınan üründen ziyade daha doğru alternatifin ne olabileceğine dair kullanıcılarına şık ve fonksiyonel çözümler üreterek fark yaratıyor. Mekanın duvar renk seçimi, mobilyaların yerleşimi gibi konuların yanı sıra, satın alınan parçaların ihtiyaca göre modifiye edilebilme özelliği ile doğru ebat ve renk seçimlerine kadar pek çok ince ayrıntıda müşterisine destek oluyor. Kişiye özel ve el yapımı mobilya hizmetiyle isminden söz ettiren ve şimdiye kadar ev, ofis, restoran, otel gibi bir çok yaşam alanına dokunan marka, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda zamansız ve özgün mekanlar yaratarak iç mimari ve dekorasyon hizmetini ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.