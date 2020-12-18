Aysal'ın icralık olan oteli satıldı!

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu ve konkordato talep ettiği 440 milyon lira değer biçilen Kuruçeşme’deki ünlü Les Ottomans Hotel, alacaklarına karşılık Akbank’ın oldu.

Bir dönem Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı yapan iş insanı Ünal Aysal, bankaya olan borçları nedeniyle icralık olmuştu. Aysal’ın Ortaköy’de bulunan Hotel Les Ottomans isimli 440 milyon lira değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı İstanbul 10. İcra Dairesi’nde satıldı. 430 milyon liralık alacağına mahsuben Akbank’a devredilen gayrimenkul Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal tarafından 55 milyon dolar harcanarak 2006 yılında otel olarak açılmıştı. Ünal Aysal, Otel için 2019 yılında konkordato talep etmişti fakat icra satışı da iptal edilen otele kayyum atanmıştı. Kayyum atanmasıyla birlikte Ahu Aysal, Hotel Les Ottomans'tan ayrılmıştı.