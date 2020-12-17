Machler'den kızına duygusal kutlama

Bettina Machler kızı Pia Yeşil'in doğum gününü yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Yeşil, yeni yaşını annesi Bettina Machler'in yaptığı paylaşımla kutladı. Kızı ve oğlu Can Hakko ile sık sık bir araya gelip seyahate çıkan Machler, kızı Pia'nın doğum gününü unutmadı. Pia Yeşil'in çocukken dans ettiği videosunu paylaşan Bettina Hanım, fotoğraflarla anılarını tazeledi. "Mutlu yıllar Pia... Sen hayatımızın güneş ışığısın. Özgür ruhunu ve neşeli bulaşıcı gülüşünü hiç kaybetme. Kalbimde olduğun için çok şanslıyım" notunu düşerek duygusal bir paylaşım yaptı.