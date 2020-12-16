Sabancı Vakfı'ndan online seminer

Sabancı Vakfı'nın düzenlediği Filantropi Semineri, 13. yılında “Herkes Online Mı?” başlığı ile Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde ilk kez online olarak gerçekleşti.

Sabancı Vakfı’nın 2007 yılından bu yana sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımları tartışmak amacıyla düzenlediği Filantropi Semineri, 13. yılında “Herkes Online Mı?” başlığı ile Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde ilk kez online gerçekleşti. Sabancı Vakfı’nın YouTube hesabında yayınlanan seminerde teknolojinin kadınlar, gençler ve engelli bireylerin hayatlarında yarattığı dönüşüm, teknolojinin kapsayıcılığı ve erişilebilirliği ele alındı. Sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan Filantropi Semineri’nin bu yılki ana konuşmacısı 2030 yılına kadar 1 milyon yazılımcı genç kadın yetiştirmeyi hedefleyen iamtheCODE'un kurucusu Senegal kökenli İngiliz sosyal girişimci Mariéme Jamme oldu. Gerçekleştirdiği açılış konuşmasında 2007 yılından bu yana düzenlenen Filantropi Seminerleri’nde sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımları gündeme getirdiklerini, tartıştıklarını ve tecrübeleri paylaştıklarını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Filantropi Semineri’nin son iki senesinde teknolojinin engelli bireylerin bağımsız yaşamına katkısını konuştuk. Aslında ne kadar yerinde bir konuyu ele aldığımızı bu günlerde daha iyi anlıyoruz. Yaşadığımız COVID-19 salgını sürecinde, teknoloji hayatımızın çok kritik bir parçası haline geldi. Bu dönemde, toplumsal hayata katılım için teknolojiye erişimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ancak teknolojinin fırsatlar yarattığı kadar, eşitsizlikleri artırdığını ve derinleştirdiğini de endişeyle gözlemliyoruz. Teknolojik araçlara erişimi kısıtlı olanlar ve özellikle engelli bireyler bu dönemde haklarına erişmekte büyük zorluklar yaşadılar" dedi.