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Sanata pandemi ertelemesi!

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Her yıl Avrupa, Amerika ve Asya’nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini bir araya getiren Contemporary İstanbul, pandemi süreci nedeniyle ertelendi.

Her yıl sanatseverleri sergilerle etkinlikte buluşturan ve bu yıl Bloomberght, Tv, Radyo ve Habertürk ana medya sponsorluğuyla 15. kez gerçekleşecek olan Contemporary İstanbul, pandemi süreci nedeniyle ertelendi. Yıllardır Türkiye'de sanatın gelişmesine katkı sağlayan Contemporary İstanbul Onur Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer ve Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen sanat daveti tüm dünyayı etkisi altına Covid-19 salgını nedeniyle 2021'in Nisan ayında düzenlenecek. Sergilenmeye hazır olan eserler için sanal bir fuar gerçekleştirileceğini duyuran Contemporary İstanbul, bu sanal fuarın 19–20 Aralık günlerinde online ön gösteriminin sunulacağını belirtti.

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Contemporary İstanbul pandemi sanat
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