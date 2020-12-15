HT KULÜP
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Dijital ortamda moda etkinliği!

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Dünyaca ünlü giyim markası sürdürülebilir moda geleceği için ilk lokal dijital etkinliğini Arzu Sabancı, Serra Türker ve Edvina Sponza ile birlikte gerçekleştirecek.

Kaynakların giderek daha da tükendiği bir dönemde dünyaca ünlü marka; tasarımcı, iş kadını, sanatçı ve moda dünyasından Arzu Sabancı, Edvina Sponza ve Serra Türker gibi alanında öncü 48 kadını, kendi tasarımlarına ve gardıroplarındaki kıyafetlerine ikinci bir şans vermeleri için bir araya getirdi. Modayı Paylaş /Rewear Market dijital etkinliği ile modada dönüşüme öncülük eden değerli isimler “Benim Kıyafetim Senin Kıyafetin Olsun” diyerek moda severler için gardıroplarını açıyor ve seçtikleri kıyafetlerine ikinci bir şans vererek hem modayı herkesle paylaşıyor hem de satıştan elde edilen geliri bağışlayarak doğada geri dönüşüme katkı sağlacak. Dört gün sürecek ikinci el dijital alışveriş etkinliği 17 Aralık'da dijital platformda modaseverlerle buluşacak. Kıyafetlere ikinci bir şans vererek sürdürülebilir moda bilinci yaratma kapsamında dikkat çekici bir dijital alışveriş platformu yaratan marka, değerli katılımcılarıyla birlikte doğaya da kaynak yaratmak amacıyla satışı gerçekleşen tüm ürünlerin gelirini WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), OGEM-VAK'a bağışlayacak.

Etiketler
Arzu Sabancı Serra Türker Edvina Sponza Dijitalmoda etkinlik
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