Özel tasarımlar yeni mağazada

Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın’ın ortaklığındaki dekorasyon mağazası, İstinye Park’ta açıldı.

Rafine bir dekorasyon anlayışıyla marka, 2012’de başlayan yolculuğuna, yeni yollar ekleyerek devam ediyor. Bugüne kadar cadde mağazası kültürüyle hayata geçirdiği beş mağazanın ardından Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın, yeni mağazalarını İstinye Park’ta hayata geçirdi. İstinye Park’ta ‘flagship’ konseptiyle kapılarını açan mağazada; aksesuardan, sofra ürünlerine, ev dekorasyonuna kadar geniş bir yelpazede pek çok ürün bulunuyor. 130 metrekarelik geniş bir alanda yer alan mağaza; gümüş, altın, porselen, kristal gibi malzemelerden oluşan dünyanın önde gelen dekorasyon markalarından seçkilerine, Türk tasarımcıların özel çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Lalique, Ercuis, Moser, Rosenthal, Greggio, Georg Jensen, Herman Bauer, Michael Aram, Esma Dereboy, Özlem Tuna, Dibbern gibi pek çok dünya markasının yanı sıra markanın kendi üretimi olan zarif sofra sunumları ve dekoratif objeleri de bu yeni mağazada yer alıyor. Evine zarif dokunuşla farklılık katmak isteyenler mağazadan bire bir danışmanlık da alabiliyor. Yeni mağazalarının açıldığını söyleyen Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın, markalarının bugün dekorasyon konusunda ince, zevk ve söz sahibi bir marka olarak konumlanmasından mutluluk duyduklarını söyleyerek, “Mağazamız en özel lokasyonlarından biri olacak. En kısa sürede dostlarımızla kalabalık ve geniş bir davetle mağazamızda bu günlerin geçmiş olmasını kutlamak istiyoruz” dedi.