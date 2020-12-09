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Boyner'den öğrencilere yeni bahçe!

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, ilkokul öğrencilerinin okullarına bahçe yaptırarak destek oldu.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ümit Boyner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardımsever kişiliğini birkez daha gösterdi. Bir yıl önce öğrencilere destek olmak için bulunduğu Ayvalık'ta çekilmiş fotoğrafını paylaşan Boyner, okul bahçesinde öğrencilerle ve okul aile birliği üyeleriyle bir araya gelerek çalışmaları yerinde gördü. Pandeminin etkisiyle birlikte yarım kalan permakültür bahçe tasarımıyla çalışmalara devam ederek öğrencilere yeniden destek olan Ümit Boyner, okul üyeleri ve peyzaj mimarıyla birlikte toplantı gerçekleştirdi. Projenin yapımına yeniden devam edilirken okul kadrosu ise Boyner'e destekleri için teşekkür etti.

Etiketler
ümitboyner Boyner Holding okul okulbahçesi permakültür bahçe
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