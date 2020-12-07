Özilhan'dan "karantina öncesi" pozu...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan karantina öncesi fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

İş insanı İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan yeni paylaşımıyla dikkat çekti. Cemiyet hayatının en tarz sahibi kadınlarından olan Yasemin Özilhan, bu kez karantina öncesinde çekildiği pozlarla gündeme geldi. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan iki çocuk annesi Özilhan, tüm dünyayı etkisi altına koronavirüsten korunmak için ailesiyle birlikte karantinaya girdi. Karantina öncesi tarzını gözler önüne seren ve birbirinden iddialı pozlar vererek stil ikonu haline gelen Yasemin Hanım, yeni fotoğraflarını "Karantina öncesi" notuyla paylaştı.

