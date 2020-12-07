HT KULÜP
Arama

Alkoçlar evliliğe ilk adımı attı!

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Demirağ'dan evlilik teklifi aldı.

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar, erkek arkadaşı Kaan Demirağ ile birlikteliklerini resmiyete dökme kararı aldı. Kaan Demirağ geçtiğimiz gün sevgilisi Aslışah Hanıma romantik bir evlenme teklifi etti. Tek taş yüzükle evlilik teklif eden Demirağ'ın bu teklifi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Alkoçlar, sevgilisine 'Evet' diyerek evliliğe ilk adımı attı. Çiftin düğünlerini ise pandemi nedeniyle 5 Şubat'a erteledikleri ve Four Seasons'ta aile arasında yalnızca 30 kişiyle gerçekleştirekleri iddia edildi.

Etiketler
Aslışah Alkoçlar kaan demirağ evlilik evlenmeteklifi yüzük
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Ankara'da görkemli açılış... 04 Aralık 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Tacir'den yeni sergi... 04 Aralık 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Güzelleştiren lansman 27 Kasım 2020 Cuma Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X