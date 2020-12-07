Alkoçlar evliliğe ilk adımı attı!

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Demirağ'dan evlilik teklifi aldı.

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar, erkek arkadaşı Kaan Demirağ ile birlikteliklerini resmiyete dökme kararı aldı. Kaan Demirağ geçtiğimiz gün sevgilisi Aslışah Hanıma romantik bir evlenme teklifi etti. Tek taş yüzükle evlilik teklif eden Demirağ'ın bu teklifi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Alkoçlar, sevgilisine 'Evet' diyerek evliliğe ilk adımı attı. Çiftin düğünlerini ise pandemi nedeniyle 5 Şubat'a erteledikleri ve Four Seasons'ta aile arasında yalnızca 30 kişiyle gerçekleştirekleri iddia edildi.