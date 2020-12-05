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Covid 19 sonrası çifte kutlama...

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Ünlü modacı Atıl Kutoğlu, yakın arkadaşları Prof. Dr. Esra Ekmekçi ile Ece Ege'nin doğum günü kutlamasına katıldı. Gecede ayrıca Ayşe, Ece Ege'nin Covid 19'u atlamaları da kutlandı

Geçtiğimiz yaz Viyana'daki mağazalarıyla yakından ilgilenen Türkiye - Avusturya arası mekik dokuyan modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya'da kapanan dükkanlar dolayısıyla Türkiye'ye döndü. Kutoğlu, geçtiğimiz akşam Prof. Dr. Esra Ekmekçi'nin evinde gerçekleşen modacı Ece Ege ile Ekmekçi'nin doğum gününe katıldı. Saat 21.00 olmadan evlere dağılan grup, ayrıca koronavirüs önlemlerine harfiyen uydu. Bilindiği üzere modacı Ece Ege ile Ayşe Ege, Covid 19 geçirip sağlıklarına geri dönmüştü. Sütten ağzı yanan ikili, sadece poz vermek için diğer insanlarla yan yana geldi.

Etiketler
Atıl Kutoğlu Prof. Dr. Esra Ekmekçi Ece Ege Ayşe Ege covid 19
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