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Kamhi, eserleriyle İstanbul'u duyurdu

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Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi “Cityscape” adlı video eseriyle, Çağdaş İstanbul Vakfı’nın, İstanbul’un adını sanatla tüm dünyaya duyurmak hedefiyle düzenlediği İstanbul The Lights projesinde yer aldı.

Çağdaş İstanbul Vakfı, İstanbul The Lights projesiyle İstanbul’un adını sanatla tüm dünyaya duyurmayı hedefliyor. Aralarında Lara Kamhi’nin de yer aldığı 54 sanatçının 50’den fazla eseri proje kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mecra ve tanıtım desteğiyle İstanbul’un 59 farklı noktasında sergilenecek. Işık ve dijital enstalasyonların, dev heykellerin, dev LED ekranlarda yeni nesil medya eserlerinin sergileneceği projenin küratörlüğünü CIF sanat ve kültür programları direktörü Ayça Okay, Contemporary Istanbul Plugin’in küratörü Esra Özkan ile Ha:ar ekibinden sanatçılar Hande Şekerciler ve Arda Yalkın üstleniyor. Lara Kamhi’nin 2012 yılında hayata geçirdiği, gerçekliğin manipülatif ancak soyut kökenini irdeleyen “Cityscape” adlı video eseri, barkodunu çıkarırcasına sürekli bir renk, biçim ve ışık akışına dönüştürdüğü hareketli imgelerin, gözlemci ve algısı arasında yarattığı uyum ve kırılma anlarına odaklanıyor. 10 yılı aşkın bir süredir sinematik sanatlar alanında üretim yapan Lara Kamhi, sarmal ve deneysel sinema pratiğini yurt içi ve yurt dışı sergilerde, festivallerde, kamusal alanlarda ve müzelerde sergilemeye devam ediyor. Sanatçı aynı zamanda, ilk uzun metraj filmi “Chaosmos”a yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Etiketler
Lara Kamhi Cityscape İstanbul The Lights proje sanat
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