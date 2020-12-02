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Ablaya sürpriz kutlama

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Cemiyet hayatının renkli simalarından Aslışah Alkoçlar, ablasının yeni yaşını kutladı.

Sosyetenin genç temsilcilerinden Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın yeni yaşını kutladı. Pandemi süreci nedeniyle oldukça az görüşen aile Neslişah Hanımın doğum gününü unutmadı. Yeni bir yaşa basmanın mutluluğunu yaşayan Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın doğum gününü Aslışah Alkoçlar, birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak kutladı. Ablasıyla anılarını sosyal medya hesabından yayınlayan Aslışah Hanım, "Ablaya sahip olmak her zaman arkanda biri olduğunu bilmek demektir" notunu düştüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Aslışah Alkoçlar NEslişah Alkoçlar Düzyatan doğumgünü kutlama aslışahalkoçlarsosyalmedya
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