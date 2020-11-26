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Toplusoylar'ın bebek sevinci

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İş insanı Buğra Toplusoy ile oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy'un kızları dünyaya geldi.

İş insanı Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenen oyuncu eşi Ceyda Ateş annelik ve babalık heyecanı yaşıyor. Amerika'da yaşayan Toplusoy çifti önceki gün kızları Talya'yı kucaklarına aldı. Ceyda Ateş Toplusoy ise instagram hesabından açıklama yaptı. Toplusoy, “Biz iyiyiz. Doğum iyi geçti. Bebiş ve ben sağlıklıyız.” dedi. Çift geçtiğimiz günlerde HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet' röportaj vererek kızlarının adıyla ilgili, "Aslında çok isim düşündük. En son Talya ismine karar verdik. 'Sonbaharı müjdeleyen, şans ve bereket veren, hayvanlar aleminin kraliçesi' anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

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