Sabancı'dan kadın girişimcilere destek

İş ve cemiyet hayatının başarılı kadın temsilcilerinden Demet Sabancı Çetindoğan, birçok kadın girişimcinin bulunduğu e-ticaret sitesi açtı.

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında farklı sektörlerde varlığını gösteren, girişimci kimliği ile birçok yeniliğe imza atan, sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Demet Sabancı Çetindoğan başkanlığında, yöredeki üreticiden globalde markalaşan girişimci kadına kadar odağında kadın girişimcilerin ve üretimlerinin olduğu Shopstarwomen.com e-ticaret sitesi açıldı. 8 farklı kategori başlığında hizmet verecek olan sitede farklı yörelerden doğal gıdalar, özel tarifler, hediye önerileri, yöre hakkında bilgiler ve kadın üreticilerin, üretim yerlerinde ziyaret edileceği kültürel seyahatlere kadar her şey yer alacak. “Hem e-ticaret hem de turizm ekonomisine de büyük katkı sağlayacak Shopstarwomen.com projesi ile üretici kadınların iş hayatındaki görünürlüğüne destek olurken ülkemizin ve değerlerimizin global alanda tanıtımına da katkı sağlamayı hedefliyoruz.” diyen Demet Sabancı Çetindoğan, “Farklı yörelerden ürünleri gören ve satın almak isteyen kullanıcılar, web sitemizde bu yörelere dair bir keşif yapma olanağı da bulacaklar. Bu aşamada Tatilsa ile yaptığımız iş birliği ile, kullanıcılar eğer isterlerse platformumuz üzerinden gezi planlarını yapabilecekleri ilgili sayfalara yönlendirilecekler. Projemizde, çeşitli illerimizin valilikleri, belediyeler, dernekler gibi kadın girişimcileri destekleyen kurumlardan da bünyelerindeki üreticilerin ürünlerini e-ticaret platformumuzda sunabilmeleri için destek alıyoruz.” ifadelerinde bulundu.