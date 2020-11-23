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Koç, Los Angeles'ta ev aldı

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Ünlü iş insanı Ali Koç'un Los Angeles'ta süper lüks bir malikâne satın aldığı ortaya çıktı.

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Fenarbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç 'un Los Angeles şehir manzarasına ve Pasifik Okyanusu manzarasına sahip ve son teknolojik sistemlerle donatılmış bir malikâne aldığı ortaya çıktı. Los Angeles’ın ünlü Bird Caddesi’nde yer alan ve Hollywood’un popüler bölgelerinden Sunset Strip’i tepeden gören bu lüks malikâne için Koç’un pazarlık yaptığını yazan dünyaca ünlü bir dergi, Koç'un 19 milyon dolarlık fiyattan yaklaşık 5 milyon dolarlık indirim yapıldığını aktardı. Ali Koç, lüks malikâne için 14.5 milyon dolar ödedi. ABD basını Koç’un bu malikâne için ödemeyi nakit olarak yaptığını yazdı. Malikanenin içerisinde bir spor salonu ve bir sinema salonu bulunduğu açıklanırken, avluda da bir bahçenin olduğu kaydedildi.

Ferit TUĞLUK

Etiketler
Ali Koç Los Angeles malikane lüks Fenarbahçe Kulübü Başkanı
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