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Covid günlerinde astrolojik destek...

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Koronavirüs günlerinde iç dünyalarına yönelen cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hande Acar ve Pırıl Çetindoğan, spiritüel danışmanlık ve astrolojik destek almaya başladılar.

Dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde, kendi iç dünyalarına yönelen ve ruhsal konulara ilgi duymaya başlayan cemiyet hayatının ünlü isimleri, terapi alıyor. Kısa süre önce iş insanı Erdinç Acar'dan boşanan Hande Acar, iç dünyasında huzuru yakalamak adına spiritüel danışman Şengül Boybaş'la zaman geçiriyor. Yıllardır birbirini tanıyan ikili geçtiğimiz gün Hande Acar'ın evinde bir araya geldi. Acar'ın yıldız haritasına da bakan Boybaş, Hande Acar'a tavsiyelerde bulundu. Öte yandan iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan ile Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl Çetindoğan da geçtiğimiz günlerde Boybaş'ı ziyaret etti. Yakın dostlarına ruhsal koçluk anlamında yararı dokunan Boybaş, bu karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler
Şengül Boybaş Pırıl Çetindoğan hande acar Astroloji
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