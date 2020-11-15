Gülman, ‘Duyarsızca bir parti yaptık’

Geçtiğimiz haftalarda lüks yalısında Cadılar Bayramı partisi veren Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, duyarsızca bir parti yaptıklarını söyleyerek kamuoyundan özür diledi.

Geçtiğimiz haftalarda Bebek’teki 250 milyon lira değerindeki lüks yalısında Cadılar bayramı partisi veren Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman önceki akşam Ulus'taki bir mekanda kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen çiftin keyfi yerindeydi. Çıkışta art arda patlayan flaşlar karşısında Aslan Gülman, eliyle yüzünü saklamaya çalıştı. Babası Kemal Gülman ve annesi Feryal Gülman’ın arasında devam eden 250 milyon liralık yalı davasında yaklaşık 200 kişilik koronavirüs önlemlerine dikkat edilmeyerek mesafesiz ve maskesiz Halloween partisi veren Aslan Gülman, duyarsızca bir parti yaptıklarını ve kamuoyundan özür dilediğini söyledi. Aslan Gülman, “Geçliğimize vermenizi diliyorum. Kamuoyundan da özür diliyorum. Çok kötü bir zamanda duyarsızca bir parti yaptık. Kamuoyundan da özür diliyorum rahatsız olan herkesten özür diliyorum kusura bakmayın lütfen” dedi. Geçtiğimiz hafta annesi Feryal Gülman, oğlu Aslan’ın verdiği parti hakkında, “Oğlumun adının böyle olaylarla anılması üzücü bir durum. Konu basına yansıdığı gibi değil, beni zaten cemiyet hayatından iyi tanırlar. Öyle biri değiliz. Biliyorsunuz o evi kullanmıyoruz biz zaten uzun süredir” demişti.