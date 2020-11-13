Sanat ve tasarım dünyası buluştu

Türkiye’den ve yurtdışından birçok sanatçı ve tasarımcının eserlerine ev sahipliği yapan Bann Art & Design, Simay Bülbül’ün markası ile bir işbirliğine imza atarak alışveriş etkinliği gerçekleştirdi.

Geçmişin sanat ve zanaat birikimi, Simay Bülbül’ün özgün tasarımları ve alanında en iyi ustaların işçiliğiyle zarif formlara kavuşan deri, oniks, mermer, telkari işçiliğine sahip ürünlerleriyle markası iki gün boyunca Bann Art & Design mağazasında tasarım severlerle buluştu. Dokunulabilir & ulaşılabilir sanat kavramını benimseyen Bann Art & Design, dünyaca tanınmış markalara ait cam seramik, deri, pirinç, bronz gibi farklı materyallerden oluşan objelere, Türk sanatçı Kemal Kara’ya ait resimlere, fotoğraf sanatçısı Erhan Coral’ın eserlerine, dünyaca tanınmış sanatçımız Günseli Kato’nun eserlerinin yanı sıra Diana Broussard, Katerina Psoma, Celeste Mogador , Andres Gallardo, Irene Hussein , Orge Tulga ve daha birçok dünyaca ünlü tasarımcının özenle seçilmiş parçalarına ev sahipliği yapıyor. İki gün boyunca sanat ve tasarım tutkunlarının ağırlandığı etkinlikte, Simay Bülbül’ün markasının parçaları ve Bann Art & Design’da yer alan bir çok tasarım büyük ilgi gördü. Alışveriş etkinliğine İpek Özilhan Özkan, Serap Tibuk, Füsun Kuran ve Alara Malaz gibi birçok ünlü sima katıldı.

Ferit TUĞLUK