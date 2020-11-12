Pamir bebeğe Koç ve Çebi'den destek!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi, Beyza Uyanoğlu tarafından Pamir Pekin için yürütülen yardım kampanyasına destek oldular.

Beyza Uyanoğlu tarafından SMA Tip 1 hastası 2 yaşındaki Pamir Pekin'e destek amacıyla yürütülen kampanya tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece gerçekleşen 'Pamir için bir aradayız' video konferansına katılan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Pamir bebeğe destek oldu. Kulüpleri adına Pamir bebeğe yardım eden Koç ve Çebi, Pekin için destek çağrısında bulunmayı da ihmal etmediler.