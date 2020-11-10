Her yıl Türkiye'nin önde gelen pazarlama, iletişim ve yaratıcılık liderlerini bir araya getiren Brand Week İstanbul başladı.

Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin medya ana sponsoru olduğu, Google ve MediaCat'in ortak girişimiyle hayata geçirilen #SheMakes projesi Brand Week Istanbul'da tanıtıldı. Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen pazarlama, iletişim ve yaratıcılık liderlerini her yıl bir araya getiren Brand Week Istanbul, bu yıl Google ve MediaCat'in ortak girişimiyle hayata geçirilen #SheMakes Türkiye programının da lansmanına ev sahipliği yaptı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek proje, geleceğe yön verecek endüstrilerde çalışan 35 yaş altı genç kadınları odak noktasına alırken, takip eden genç kuşaklar için de yeni rol modeller ve yepyeni gelecek olasılıkları yaratılmasını amaçlanıyor. Dünyanın en yaratıcı isim ve projelerini bu sene online olarak bir araya getiren, EMEA bölgesinin en büyük iş ve markalar dünyası buluşması olan Brand Week Istanbul bu yılda konuşmacılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Beş gün boyunca 'Çizginin Dışındakiler' temasıyla gerek markaları gerek fikirleri gerekse idealist duruşlarıyla yeni dünyada "çizginin dışında" düşünmeye cesaret edenler ile değişim yaratmak ve değişimin bir parçası olmak isteyenleri bir araya getiren Brand Week Istanbul, ilham verici konu ve konuklarıyla ilk gününü tamamladı. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden iş insanı Elif Boyner ise Brand Week İstanbul'a konuşmacı olarak katıldı.