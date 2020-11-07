Sabancı'dan ikinci el kıyafet satışı...

Cemiyet hayatının modasever isimlerinden Arzu Sabancı, dünyaca ünlü moda markalarından kıyafetlerini satışa çıkardı

Gardırobunda sezonun en hit parçalarına yer veren Arzu Sabancı, artık giymediği dünyaca ünlü moda markalarından kıyafetlerini satışa çıkardı. İkinci el kıyafet satışının yapıldığı bir uygulama üzerinden kıyafetlerini satışa çıkaran Sabancı, daha çok ayakkabıların olduğu ürünleri 500 TL'den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşturdu. Sabancı'nın ikinci el kıyafetlerini alan kullanıcılar, oldukça memnun kaldıklarını dile getirdiler. Sabancı'nın dolabında Christian Louboutin, Pinko ve Sergio Rossi gibi markaların ürünleri bulunuyor.

Aybala YILDIZ