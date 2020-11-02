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Yalı partisine polis baskını!

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Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece Bebek'teki 250 milyon TL değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenledi.

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece Bebek'teki 250 milyon TL değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenledi. Partiye Gülman'ın arkadaşları Cadılar Bayramı'na özel giyindikleri kostümleriyle katıldılar. Yaklaşık 270 kişinin bulunduğu yalıda sosyal mesafe kuralları görmezden gelinirken pandemi yasağına rağmen parti gece yarısına kadar devam etti. Cadılar Bayramı eğlencesi polis baskınıyla son buldu. Parti sonunda yalıda bulunanlara ve Aslan Gülman'a filyasyon ekibi kapıda para cezası kesti.

Etiketler
Gülmanapolisbaskını aslangülman cadılarbayramıpartisi pandemi feryalgülman
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