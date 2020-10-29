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Cumhuriyet coşkusu...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya üzerinden de kutlayarak duyarlılıklarını ortaya koydular.

Güncel konularla yakından ilgilenen soyetenin önde gelen isimleri 'Cumhuriyet'imizin 97. yılını Instagram hesaplarından da kutlamayı ihmal etmediler. Ünlü isimlerden bazıları 29 Ekim'deki anılarını paylaşırken bazıları da duygu ve düşüncelerini fotoğrafların altına yazdıkları yorumlarla dile getirdiler. Bugünü unutmayan isimler arasında Feryal Gülman, Demet Sabancı Çetindoğan, Pervin Ersoy, Yasemin Özilhan, Hediye Güral Gür, Melisa Mutlu, Hikmet Albayrak, Zeynep Üstünel, Suzan Şen, Pınar Sabancı gibi cemiyet hayatının ünlü simaları vardı.

Etiketler
Cumhuriyet Bayramı97.yıl 29ekim Feryal Gülman Demet Sabancı Çetindoğan Yasemin Özilhan
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