'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Bursa'da

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Bursa ile devam etti.

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında, Türkiye’nin tarihi önemi yüksek şehirlerinden Bursa'ya şehrine özel bir seyahat düzenlendi. Türkiye'nin doğal ve tarihsel zenginlikleriyle önem taşıyan, sanayinin kalbi olan Bursa, Rotahane ve projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesine ev sahipliği yaptı. SSmir Moda Tekstil iş birliği ile gerçekleştirilen Bursa seyahatinde şehrin öne çıkan doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri ziyaret edildi.