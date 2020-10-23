HT KULÜP
Arama

'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Bursa'da

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Bursa ile devam etti.

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında, Türkiye’nin tarihi önemi yüksek şehirlerinden Bursa'ya şehrine özel bir seyahat düzenlendi. Türkiye'nin doğal ve tarihsel zenginlikleriyle önem taşıyan, sanayinin kalbi olan Bursa, Rotahane ve projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesine ev sahipliği yaptı. SSmir Moda Tekstil iş birliği ile gerçekleştirilen Bursa seyahatinde şehrin öne çıkan doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri ziyaret edildi.

Etiketler
Pervin Ersoy Bursa Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Barbaros'dan "Episode I" sergisi... 21 Ekim 2020 Çarşamba Devamını Oku
Davetler Özel tasarımlara tanıtım... 20 Ekim 2020 Salı Devamını Oku
Davetler Meme kanserine dikkat çektiler! 19 Ekim 2020 Pazartesi Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X