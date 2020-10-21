Özilhan'dan AÇEV'e destek!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan evinin kapılarını AÇEV için açarak ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Ev dekorasyon alanında Pip Studio, Lladro, Baci Milano, Arthur Price, Green Gate, Robert Welch gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörü, kurucuları Duygu ve Sanem İçil, kamoyu ve cemiyet hayatının örnek anneleri ile 27 yıldan bu yana ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara, anne-babalara ve genç kadınlara eğitim programlarıyla ulaşan Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) yararına söyleşiler yapmaya başladı. Projeye Yasemin Özilhan ilk destek veren isim oldu. Yenilenen evini seçtiği ürünlerle dekore eden Yasemin Özilhan, oturma odasında da ilk olarak markasının kadın girişimcileri Duygu ve Sanem İçil’i konuk etti. Söyleşide dekorasyonda en sevdiği tercihlere yer verirken orta sehpasını markadan seçtiği Baci Milano aksesuarlar, Pip Studio çay takımı, Lladro heykeller ve dekoratif sanat içerikli kitaplarla süslendi. Çay saatini çok seven Özilhan, Pip Studio’nun Royal koleksiyonunu evinde kullanmak için tercih etti. Modern ve rafine zevkini sanatla birleştirmeyi seven Yasemin Özilhan, sofranın kendisi için ne ifade ettiğini anlattı. Sosyal medyada yayınlamak üzere üretilen video serisi için evinin kapılarını açan Yasemin Özilhan, video’nun sonunda AÇEV adına yapılan bağış konusunda mutluluğunu “Bence gerçek mutluluk, insanın başkalarının hayatını da en iyi şekilde yaşamasına katkıda bulunmaktır. AÇEV aslında hepimize katkıda bulunma şansı veriyor” sözleriyle dile getirdi.

Onur AYDIN