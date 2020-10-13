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Kamhi, son yolculuğuna uğurlandı...

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95 yaşında Amerika'da hayatını kaybeden iş insanı Jak Kamhi için Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybeden devlet üstün hizmet madalyası sahibi iş adamı Jak Kamhi'nin cenazesi geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilmişti. Jak Kamhi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'na getirildi. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreninde sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı cenaze törenine iş dünyasından isimlerin yanı sıra eski başbakanlardan Tansu Çiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Ünlü iş insanı, düzenlenen cenaze töreninin ardından Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Onur AYDIN

Etiketler
jak kamhi Cenaze Arnavutköy Musevi Mezarlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
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