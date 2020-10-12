Sabancı'dan pandemiye özel tarifler

İş insanı Demir Sabancı'nın üç çocuk annesi eşi Aslıhan Sabancı, pandemiye özel hazırladığı 'Covid 19 Pandemisinde Bağışıklığı Destekleyen Tarifler' workshop'unda sağlıklı Türk mutfağından seçtiği menüleri sundu

Sedes Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisinde bağışıklığı destekleyen tarifler sundu. Sabancı, 'Covid 19 Pandemisinde Bağışıklığı Destekleyen Tarifler' workshop'unda sağlıklı Türk mutfağından seçtiği menülerini 14 Ekim'de düzenlenecek olan Franfurt Kitap Fuarı'nda uygulamalı olarak gösterecek. www.buchmesse.de adresinden ücretsiz olarak izlenecek fuar Türkiye saatiyle 14.30 ile 15.30 arasında gösterilecek.