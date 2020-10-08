HT KULÜP
Arama

Kamhiler'in acı günü...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Profilo Şirketler Topluluğu Başkanı Jak Kamhi, hayatını kaybetti.

Televizyon, buzdolabı, otomatik çamaşır makinesi gibi pek çok aletin Türkiye'deki ilk üreticisi olan ve 60 yıllık iş hayatı boyunca önemli başarılara imza atan Jak Kamhi, hayata gözlerini yumdu. Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter adresinden yapılan açıklamada Jak Kamhi'nin vefat ettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili & başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye'mizi & toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi'yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler
jak kamhi Profilo Şirketler Topluluğu vefat
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Yalıda özel davet... 08 Ekim 2020 Perşembe Devamını Oku
Davetler 'Fatih' tablosuna özel gösterim 05 Ekim 2020 Pazartesi Devamını Oku
Davetler Contemporary İstanbul Vakfı’ndan sergi 02 Ekim 2020 Cuma Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X