Kamhiler'in acı günü...

Profilo Şirketler Topluluğu Başkanı Jak Kamhi, hayatını kaybetti.

Televizyon, buzdolabı, otomatik çamaşır makinesi gibi pek çok aletin Türkiye'deki ilk üreticisi olan ve 60 yıllık iş hayatı boyunca önemli başarılara imza atan Jak Kamhi, hayata gözlerini yumdu. Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter adresinden yapılan açıklamada Jak Kamhi'nin vefat ettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili & başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye'mizi & toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi'yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerine yer verildi.